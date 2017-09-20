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Özbek kadını kocası öldürmüş...

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'da geçtiğimiz Ağustos ayı içinde sokak ortasında öldürülen Özbekistan uyruklu Zarifa Shokirova'yı ayrı yaşadığı kocasının öldürdüğü belirlendi

20 Eylül 2017 01:27

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL\'da geçtiğimiz Ağustos ayı içinde sokak ortasında öldürülen Özbekistan uyruklu Zarifa Shokirova\'yı ayrı yaşadığı kocasının öldürdüğü belirlendi. Katil zanlısı koca Mabud N.\'nin olaydan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, ona yardım eden arkadaşı Özbekistan uyruklu Nadır A. polis tarafından yakalandı.
Yenikapı\'da 20 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda güpegündüz bir kadın 4 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. İki kişi olduğu belirlenen saldırganlar olaydan sonra kaçmışlardı. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, Zarifa Shokirova\'nın bir süre önce eşi Mabud N. ile birlikte İstanbul\'a çalışmaya geldiğini tespit edildi. Ancak ikilinin  kavga ettikleri ve ayrı evlerde yaşamaya başladıkları öğrenildi. 
Bunun üzerine ifadesi alınmak üzere aranan kocanın cinayettin hemen ardından yurt dışına çıktığı tespit edildi. Polis şüpheli Mabud N.\'nin olay öncesi ve olay sırasında birlikte olduğu bir şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayla ilgili aranan Nadır A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Poliste  ifade veren Nadır A., çiftle arkadaş olduklarını eşini bulamayan Mabud N.\'ye yardımcı olmak için genç kadını arayarak buluşmaya çağırdığını itiraf etti. Polisteki ifadesinde cinayet işleneceğini bilmediğini söyleyen Mabud N.\'nin buluştuklarında yanlarına gelen Mabud N.\'nin hiç bir şey söylemeden Zarifa Shakirova\'yı bıçakladığını anlattığı öğrenildi.
Polise işlemleri tamamlanan şüpheli Nadir A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yurt dışına kaçan şüpheliyi yakalanması için interpol aracalığı ile işlemlerin başlandığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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