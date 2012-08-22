Özbek hükümeti gotiklere savaç açtı

Toplum içindeki farklı akımlara karşı tolerans göstermeyen Özbekistan hükümeti, en son olarak gotik gençleri gözüne kestirdi.



Başkent Taşkent’te kısa bir süre önce bir mezarlıkta hasar oluşması, gotik gençlerin bir eylemi olarak yorumlandı. Sayıları son derece az olan gotik akımın temsilcileri ise uğradıkları baskının kendilerini zorladığını, ülkeyi terk etmek zorunda kalanlar olduğunu söylüyor.

Rock şarkıcısı Marilyn Manson gibi giyenen ve makyaj yapan gençlerden ikisi, Taşkent’teki mezarlık saldırısının ardından gözaltına alındı. BBC’ye konuşan gençler, son dönemde üzerilerindeki baskının giderek arttığını anlattı.

Taşkent’teki bir barda konuşan Leticia ve Gotya, kentteki Roma Katolik Kilisesi’ne girişlerinin yasaklandığını belirtti. Dahası, gotik konserler ipral edildi, gotik müzik grubu Festa Martyria bir yıldan fazladı konserlerine ara verdi.

Gotik gençler, hiçbir neden olmadan gözaltına alındıklarını ve kötü muamele gördüklerini öne sürdü. Onlara göre Özbek hükümeti mezarlık saldırısıyla kendilerini hedef gösterek tutuklama yapmak için mazaret arıyor.



Müslüman kızlara baskı daha fazla



Gotik gençler, Müslüman olan ve gotik akıma kapılan kızlara yapılan baskının çok daha fazla olduğunu belirtti. Ayrıca, yerel medya bu baskının savunuculuğunu yapıyor.

Özbek medyası, Batı kültürünü yaymakla suçladıkları ve gelenekleri ile ülke değerlerini tehdit eden akımları kınayan haberler yayımlıyor. Rap, rock ve ağır metal ‘yabancıların müziği” olarak tanımlanıyor. Çok sayıda yabancı müzik grubunun dinlenmesi yasaklandı.

Tüm bunların üzerine, gottik gençler Rusya devlet televizyonunun yaptığı saldırıyla iyice zor durumda. Gençler, kendilerini yamyamlıkla suçlayan televizyon programları olduğunu ve bazı insanların bu tür yayınlardan etkilendiğini belirtti. Özbekistan’daki gotik gençlerin sayısının 200’ü geçmediği tahmin ediliyor.