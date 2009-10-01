Özbek: Çalışmadık, ıskaladık

T24 -

'El Zeydi'nin eylemi, mücadelenin pratiğiydi'

'Polislerin tavrı, ağır muamele olarak algılanabilecek bir tutumdu'

Gerçekleştirdiği eylem sonrası gözaltına alınan Selçuk Özbek yaklaşık 8 saatlik bir sorgu sonrası hakkında bir suç duyurusu bulunmadığı gerekçesiyle akşam saatlerinde serbest bırakıldı.Serbest bırakıldıktan sonra NTV'ye yaptığı açıklamada IMF ve Dünya Bankası'nın gerçekleştireceği toplantının Türkiye'de yapılacağının çok önceden açıklandığını belirten Özbek, 'Sermaye, kapitalizm ve emperyalizmin tüm dünyaya zarar verdiğini bildiğimiz için bu durumu bir şekilde protesto etmek istedik' dedi.2007 yılında ABD eski Başkanı George W. Bush'un Irak ziyareti sırasında, Iraklı gazeteci El Zeydi'nin Başkan Bush'a ayakkabı fırlatması eyleminin, verilen mücadelenin bir pratiği olduğunu belirten Özbek, bugün gerçekleştirilen eylemin tasarlanmış bir protesto olmadığını söyledi.Özbek, 'Ayakkabı fırlatma'nın çalışılmamış olduğunun verdiği bir hedefi ıskalama durumu var' diyerek IMF'yi bir şekilde protesto edeceklerini, ayakkabı fırlatarak durumu protesto etmenin de emperyalizme karşı başkaldırının bir sembolü olduğu için seçtiklerinin ifade etti.IMF Başkanı'nın 'Türk öğrencileri çok nazik. En azından konuşmamın sonunu beklediler' ifadesi ile ilgili olarak da Özbek IMF Başkanı'nın konuşmasının bitmesini özellikle beklemediklerini, durumun nezaketle tanımlanamayacağını, ortaya çıkan sonucun eylemin çalışılmamış olmasının yarattığı bir durum olduğunu söyledi.Savcılığın 2 farklı tutanağı olduğunu belirten Özbek, 8 saatlik bir sorgu süreci gerçirdiklerinin söyleyerek, 'Bu durum (8 saatlik sorgu süreci) beklediğimiz bir şeydi' dedi.Polislerin kendisine gösterdiği muamele ile ilgili olarak, 'Ağır muamele görmek için fiziksel bir şiddete gerek yok. Saçınızı çekebilirler, ağzınızı kapatabilirler. Bu hareketler de psikolojik bir baskı biçimidir. Bu nedenle güvenlik güçlerinin sergilediği tavır ağır muamele olarak algılanabilecek bir tutumdu' diyen Özbek, IMF Başkanı'nın kendisi hakkında bir suç duyurusunda bulunup bulunmadığını avukatları aracılığı ile öğrendiğin belirtti.