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ÖZBEK: ATAMALARLA İLGİLİ REFERANS OLUNAN NOTLAR VAR ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 02:26

-ÖZBEK: ATAMALARLA İLGİLİ REFERANS OLUNAN NOTLAR VAR ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, hakim ve cumhuriyet atamalarına ilişkin olarak hükümet kanadından da birçok kişinin referans olduğu notların kendisine geldiğini belirterek, ''Bir Sayın Beyefendi Genel Başkan Yardımcısının dört tane notu var. Bir komisyon başkanı, kıdemli bir milletvekili referans olduğu kişiyle ilgili istekte bulundu'' dedi. Özbek, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in adli yıl açılışı dolayısıyla TBMM bahçesinde verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'Dedelerden talimat alma dönemi bitti' dedi. Hükümetten de bu yönde talepler geldi mi?'' sorusu üzerine Özbek, şöyle konuştu: ''Zaman zaman bu yönde talepler gelebiliyor. Hükümet kanadından saygı duyduğum birçok kişinin, atamalarla ilgili referans olduğu notlar var. Ben kendilerine duyduğum saygı nedeniyle bugüne kadar açıklamada bulunmadım. Bir Sayın Beyefendi Genel Başkan Yardımcısının dört tane notu var. Bir komisyon başkanı, bugünlerde adını sıkça duyduğumuz komisyon başkanı adını söylemeyeceğim, kıdemli bir milletvekili referans olduğu kişiyle ilgili istekte bulundu, arkadaşlarının atanması için geldiler. Referans oldular diye bunun gereğinin yapılması söz konusu değil.'' Özbek, kendisine iletilen notların gereğini yerine getirip getirmediğinin sorulması üzerine de ''Getirmedim. Getirmem de gerekmezdi. Eski Bakan Seyfi Bey vasıtasıyla gelen bir kişi vardı. O arkadaş da benim oyumla görevden uzaklaştırıldı'' yanıtını verdi. Gazetecilerin ''Hükümetten size kim teklif getirdi'' sorusu üzerine de Özbek, ''Genel Başkan Yardımcısı, Komisyon Başkanı dedim. Daha fazla da konuşmam gerekmez'' dedi.

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