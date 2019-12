Özbek: Ancak taklit ürün alabiliyorum

IMF Başkanı Kahn'a protesto için ayakkabı fırlatan Birgün Gazetesi editörü Selçuk Özbek, eylemde kullandığı ayakkabıyı bir işportacıdan aldığını belirterek, aldığı maaşın ancak taklit ürünler almaya yettiğini ifade etti.



Eylemde taklitçilikle suçlanmasını eleştiren gazeteci, "Muntazar el Zeydi o hareketiyle kimsenin göze alamadığı bir harekette bulundu ve simge oldu. Biz onun kopyası bile olmaktan gurur duyarız." dedi.



Eylemin biçimi ve ayakkabı konusunda bu kadar eleştirileceğini tahmin etmediğini anlatan Özbek, "Bu yorumları tahmin etseydim ayakkabının altına dolar yapıştırıp öyle atardım" dedi. Fırlattığı 41 numara ayakkabısının karakola götürüldükten yarım saat sonra kendisine teslim edildiğini söyleyen gazeteci, ayakkabısını imha etmeyi düşündüğünü söyledi.



Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, yaptığı açıklamada, IMF Başkanı'na ayakkabı fırlatan gazeteci Selçuk Özbek'in eyleminin meslek ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.



IMF protestosunun sembolü, Mahmutpaşa'nın 'en çok satanı'



IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’a Selçuk Özbek’in fırlattığı taklit Nike marka spor ayakkabı Mahmutpaşa’nın 'best seller'ı (en çok satan) çıktı. Orjinali 135 TL’ye satılan Nike’ın Capri modeli Mahmutpaşa’da 35 TL’ye satılıyor ve özellikle üniversite öğrencileri tarafından büyük rağbet görüyor.



ABD eski Başkanı Bush’a ayakkabı fırlatan Iraklı Gazeteci El Zeydi’den ilham alan ve aynı eylemi önceki gün Bilgi Üniversitesi’nde konuşması sırasında IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’a uygulayan Selçuk Özbek’in Nike’ın Capri modeli spor ayakkabısı Mahmutpaşa’nın best beller’ı çıktı. Mahmutpaşa’nın en popüler taklit ürünlerinden biri olan Nike Capri 35 TL’ye satılıyor ve özellikle üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgi görüyor.



Mahmutpaşa’da 25 yıldır ayakkabıcılık yapan dükkanı sahibi Ayhan Yıldırım ayakkabı prostestosunu televizyonda izlediğini, havada uçan ayakkabıyı görünce bunun Mahmutpaşa yapımı olduğunu düşünmüş. Yıldırım, 2008 modeli olan Nike Capri’lerin Türkiye’de üretildiğini ve orjinal çin malı üretimden daha kaliteli olduğunu belirtti. Yıldırım “Bu ayakkabıları genellikle üniversite öğrencileri alıyor. Geçtiğimiz sezonun modeli olmasına rağmen talep hiç düşmedi. Orjinalinin fiyatı 135 TL iken biz 35 TL’ye satıyoruz. Bu IMF protestosundan sonra eminim ki talep patlaması yaşayacağız. Özellikle sol görüşlü öğrenciler için bu spor ayakkabısı Deniz Gezmiş’in postalı gibi bir sembol olacaktır” dedi.



'IMF ayakkabısı diye satacağım'



28 yaşındaki ayakkabıcı Sezgin Yavuz, Nike Capri’nin en çok satan taklit ayakkabılardan biri olduğunu belirtti. Taklit Nike’ların özellikle dar gelirli öğrencilerin tercihi olduğunu kaydeden Yavuz, satışların IMF prostestosu ile patlayacağı umudunu taşıyor ve yeni siparişler verdiğini ekliyor. Yavuz, “Göreceksiniz bu model 5 sene daha Mahmutpaşa’nın en çok satan modeli olacaktır. Yeni sipariş verdim bundan sonra IMF ayakkabısı diye satacağım. Protestocu arkadaş Mahmutpaşa Nike’ı alarak doğru tercih yapmış” dedi.



'Eylemi gençlik muhalefeti adına yaptım'



IMF Başkanı’na ayakkabı fırlatan Birgün Gazetesi Politika Editörü Selçuk Özbek’in davranışını gazetecilik meslek örgütleri doğru bulmadı. Çalıştığı gazete Birgün ise, Özbek’i destekleyerek, onun isyanı haykırdığını açıkladı. Selçuk Özbek ise eylemi bir gazeteci olarak yapmadığını kaydederek şunları söyledi:



“Ben içeri girerken gazeteci kimliğimle girdim. Ama oraya gazetecilik yapmak için gitmedim. Diğer yandan yaptığım eylemden gazetemin de haberi yoktu. Bazı arkadaşlarım bana neden bizle paylaşmadın diye sitem bile ettiler. Ayakkabım da çok konuşuluyor. Oysa ayakkabı bir suç unsuru değil. Öyle olsa ayakkabıyı bana geri vermezlerdi. ”



AP: Bu sefer Strauss-Kahn'ın toplantısında ayakkabı fırlatıldı



İstanbul'da önceki gün gazeteci Selçuk Özbek'in IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a ayakkabı fırlatma olayı Amerikan basınında da geniş yer aldı. ABD basını ayakkabılı protestonun mucidi Iraklı gazeteci Muntazar el Zeydi'nin eyleminin daha etkili olduğu fikrinde birleşti. ABD'nin ünlü haber kanalı AP, haberi, "Bu sefer Başkan Bush'un basın toplantısında değil IMF Başkanı Strauss-Kahn'ın İstanbul'da yaptığı basın toplantısında ayakkabı fırlatıldı." diye verdi.



New York Times gazetesi ise haberi, "IMF Direktörü'ne İstanbul'da ayakkabı fırlatıldı" şeklinde okuyucularına duyurdu. Tüm televizyon ve yazılı basının haberlerinde İstanbul'daki olay, Bağdat'ta eski ABD Başkanı George W. Bush'a atılan ayakkabılı protesto ile kıyas edildi ve Iraklı gazeteci Zeydi'nin daha etkili protestoda bulunduğu belirtildi.



FT: Ayakkabı fırlatma güvensizliği yansıtıyor



Kahn'a Selçuk Özbek adlı Türk gazetecisince ayakkabı atılması olayı yurt dışında da yankı bulurken Türkiye'nin IMF ile ilişkileri üzerinde de duruldu.



"Strauss-Kahn, ayakkabı atılma protestosunun hedefi oldu" başlığını kullanan Financial Times gazetesi, olayın, toplantılara ev sahipliği yapan ülkenin, IMF'ye karşı duyulan "derin güvensizliği"ni yansıttığı yorumunu yaptı.



Gazete, Selçuk Özbek'in Kahn'a spor ayakkabı fırlatırken "Hırsız IMF" diye bağırdığına dikkat çekti. Gazete, birçok Türk'ün, IMF'yi Türkiye'nin dış kaynaklarına bağımlılığını artırmakla suçladığını, bir köşe yazarının, ilişkiyi "uyuşturucu bağımlısı ile uyuşturucu satıcısı" arasındaki ilişkiye benzettiğine dikkat çekti.