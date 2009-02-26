Özay'dan Seki'ye cezaevi tavsiyeleri

167 gün cezaevinde yatan Tuğba Özay'ın Deniz Seki’ye tavsiyelerde bulundu.



Vatan'ın haberine göre; rulet operasyonu kapsamında 167 gün cezaevinde yatan Tuğba Özay, Deniz Seki’nin içinde bulunduğu ruh halini çok iyi anladığını söyleyerek ona tavsiyelerde bulundu. İşte Özay’ın cezaevine giren Deniz Seki’ye tavsiyeleri:



Deniz ilk gün kendini sudan çıkmış balık gibi hissetmiştir. Şimdiye kadar hep kameralar tarafından izlenirken cezaevinde de yine kameralar tarafından gözetlenmek onun için çok zor olacak. Onun her hareketi izlenecek.



Üzerine kilitlenen kapıların ardından özgürlüğünü kaybettiğini hissettiği an daha da kötü olacak. Böyle bir durumda arkadaşlarıyla iyi ilişki içinde olsun çünkü yalnızlık çok zor. Bol bol kitap okusun.



Cezaevi ayrı bir cumhuriyettir. Ayrıcalık yoktur. Yemekleri önce beğenmeyebilir ama sonra alışacak. Orada üç, dört kişi birlikte kalıyorlar. Onu koğuş ağası yapacaklarını zannetmiyorum. Bunu oradaki insanlar seçiyor. İçeride para önemlidir. Kirli çamaşırlarının yıkanmasını istiyorsa para vermek durumunda.

