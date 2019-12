Özay'dan podyuma veda

15 yıldır mankenlik yapan Tuğba Özay artık tanıtımlarda yer almayacağını ve podyuma çıkmayacağını söyledi.



Ünlü manken, aralık ayında bir jübile gecesi düzenleyerek mankenliğe ve podyumlara veda edeceğini kaydetti. Özay'ın, fırsattan istifade ederek kimliğini sır gibi sakladığı İtalyan sevgilisiyle evleneceği öne sürüldü. İkilinin "Sevgililer Günü"nde evlenmek için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.



Tuğba Özay kimdir?



Tuğba Özay 10 Şubat 1978'de İstanbul'da doğmuştur. Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir. Mankenliğe 1994'de bir Vakko defilesi ile başlamıştır. Aynı yıl "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynamıştır. 1995 yılında Miss Model of Turkey seçilmiş, Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ise ikinci olmayı başaran Özay, motorsiklet tutkusu ile tanınır.



1996 sonrası kariyerinin temel taşları şu şekilde sıralanabilir:

* 1997'de Mahsun Kırmızıgül ile "Hemşerim" TV dizisinde oynamış, "Aynalı Tahir" TV dizisinde bir yardımcı rol üstlenmştir.

* 1998'de bir özel TV kanalında otomobil dünyası temalı bir program sunmuştur.

* 1999'de "Çiçek Taksi" TV dizisinde oynamıştır.

* Sonraki yıllarda, "Zehirli Çiçek", "Yapayalnız" ve "Bizim Otel" gibi TV dizilerinde önemli roller almıştır.

* Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek programını sunması kariyerinde belirleyici bir aşama olmuştur.

* 2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en iyi manken-model seçilmiştir.

* Ferhan Şensoy'un sahneye koyduğu "Dün Gece Ormanda Çok Komik Birşey Oldu" oyunu ile öğrencilik yıllarının aşkı tiyatroya dönüş yapmıştır.

* Ağustos 2007 - Ocak 2008 tarihleri arasındaki hapishane günlerinin anılarını Haziran 2008'de "Bedel" adı altında kitaplaştırmıştır.