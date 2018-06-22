Ozark, 31 Ağustos'ta ikinci sezonuyla geri dönüyor!

Netflix, heyecan dolu dizisi Ozark’ın ikinci sezon gösterim tarihini duyurdu. 31 Ağustos’ta gösterime girecek dizinin başrollerinde Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner’in yanı sıra kadroya yeni dahil olan Janet McTeer yer alıyor.

Ozark’ın merakla beklenen ikinci sezonunda, Marty Bryde ve ailesi tehlikeli uyuşturucu kartellerinin karanlık sularında gezinmeye devam ediyor. Del’in ayrılmasının ardından yerine getirilen acımasız ve hırslı avukat Helen Pierce, Byrde ailesinin peşine düşüyor. Marty ve Wendy, bir yandan aile yatırımlarını korumaya çalışırken diğer yandan iş birliği yaptıkları güç düşkünü Snell ailesi, kartel ve babası hapisten yeni çıkan Ruth Langmore ile uğraşıyor. Şartların eskisinden de tehlikeli ve ağır olduğunu gören eden Brysde ailesi, kurtulabilmek için artık her şeylerini ortaya koymaları gerektiğini fark ediyor.

Netflix Hakkında

Netflix, 190'dan fazla ülkede 125 milyon üyesinin farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği dünyanın lider internet eğlence hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.