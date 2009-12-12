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Dimitrius Kantemir’in notaya aldığı “İkriz Peşrevi” ile başlayan konserde, Albetus Bobowius(Ali Ufki), Angeli ve Petraki(Tiryaki) gibi dönemin büyük müzik adamları tarafından notaya alınan eserler çalındı. Fransız kontrbas ustası Renauld Garcia-Fons’un uzun soloları büyük beğeni toplarken sanatçının özgün müzik tavırları da büyük alkış aldı.Ekibin Minstrel’s Era(Ozanların Dönemi) isimli albümüyle aynı adı taşıyan konserde ayrıca anonim ezgiler de yer buldu. Programda sekiz farklı eser, salonu dolduran müzikseverlerin beğenisine sunuldu.Gecenin sonunda ekip uzun süre ayakta alkışlandı. Grup bis yapmak üzere tekrar sahne aldı. Konser Eyyubi Mehmet Çelebi’nin “Alazlar Peşrevi” isimli eseriyle son buldu.Yazı: Emrah Tarım (MİHA), Fotoğraf: Burhan Kaya (MİHA)