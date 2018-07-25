Ozan Tufan'ın rotası İspanya

Aykut Kocaman’ın geçen sezonun ikinci yarısında üstünü çizdiği, Phillip Cocu'nun da gözüne giremeyen ve gönderilecek futbolcular listesine eklenen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna İspanya La Liga ekibi Girona talip oldu.

Ozan’ın menajerliğini yapan Ahmet Bulut, La Liga ekipleriyle temaslarını sürdürürken, oyuncunun en ciddi talibi Girona. Fenerbahçe yönetimi 5 milyon Euro'luk teklife sıcak bakarken, genç oyuncunun teklifi değerlendirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ile 2020’ye kadar kontaratı devam eden Ozan için önümüzdeki günlerde kulübe resmi teklif gelmesi bekleniyor. Yönetim, yeni teknik direktör Cocu’nun raporuna göre iç transferde yol haritasını çizecek. Şu ana kadar gönderilen tek oyuncu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda’ya 3 milyon dolara satılan Fernandao oldu.