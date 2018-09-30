Ozan Tufan'dan göndermeli dövme

Fenerbahçe'de bir türlü dikiş tutturamayan Ozan Tufan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma mesaj yolladı.

Fenerbahçe'de ortak kararla U21 takımına gönderilen Ozan Tufan, yeni dövmesiyle mesaj verdi.

Tufan, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafı, ''#patience'' yani ''sabır'' anlamına gelen mesajla paylaştı.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon A takımda forma şansı bulamazken geçtiğimiz hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan U21 maçında forma giydi.

2015/16 sezonunda 7 milyon Euro karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan Tufan, A Milli Takım formasını da 39 kez giyip 4 gole imza atmıştı.