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Spor

Ozan Tufan’dan 'Arda Turan' açıklaması

"Arda ağabeye yapılanları hiç tasvip etmiyorum"

04 Ekim 2017 15:42

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, Arda Turan milli takımı bıraktığında psikolojik olarak kötü etkilendiklerini söyledi.

FutbolArena’da yer alan habere göre Ozan, Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran ve ardından Milli Takım’ı bıraktığını açıklayan Arda Turan hakkında şöyle konuştu:

“Herkes bir odada toplanmıştı o gün. Arda ağabey bizim kaptanımız. Ona böyle şeyler yapılmasını hiç tasvip etmiyorum. Arda ağabeyin yaptıkları belli. Kendisi bizim için çok önemli bir değerdir. Kaptana yapılanlar yanlıştı.”

Ay-yıldızlı formayla ilk maçına 19 yaşında çıkan ve bugüne kadar 99 kez sahada yer alan Arda Turan, bu maçlarda 16 gole imzasını attı.

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