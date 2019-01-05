Ozan Tufan transferini Fenerbahçe de açıkladı

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Kulübü, kadro dışında olan futbolcusu Ozan Tufan\'ın Aytemiz Alanyaspor\'a kiralandığını açıkladı ve oyuncuya başarılar diledi.

Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, genç oyuncunun Akdeniz temsilcisine sezon sonuna kadar kiralandığını belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: \"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Ozan Tufan’ın kiralık olarak transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz Ozan Tufan bu sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Ozan Tufan’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.\"