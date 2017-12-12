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Spor

Ozan Tufan: Ne yapacağımı şaşırdım

Ozan Tufan takımının son 4 lig maçına hiç süre alamadı

12 Aralık 2017 15:38

Aykut Kocaman'ın son 4 lig maçında bir dakika bile süre vermediği Ozan Tufan'ın yakın arkadaşlarına içini döktü:

Milli futbolcu sessizliğini bozup, yakın çevresine dert yandı. Daha önce "hücuma katkı yapamıyor" diye eleştirildiğini söyleyen Ozan, son dönemde ise "defansa yardım etmemekle" itham edildiğini belirterek, "Ben de ne yapacağımı şaşırdım" dediği belirtildi. Bu mesajın "Ozan'a onu neden yedek bıraktığımı söyledim" diyen Aykut Kocaman'a mı yoksa basında çıkan eleştirilere karşı mı olduğu anlaşılamadı.

 

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