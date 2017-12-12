Ozan Tufan: Ne yapacağımı şaşırdım

Aykut Kocaman'ın son 4 lig maçında bir dakika bile süre vermediği Ozan Tufan'ın yakın arkadaşlarına içini döktü:

Milli futbolcu sessizliğini bozup, yakın çevresine dert yandı. Daha önce "hücuma katkı yapamıyor" diye eleştirildiğini söyleyen Ozan, son dönemde ise "defansa yardım etmemekle" itham edildiğini belirterek, "Ben de ne yapacağımı şaşırdım" dediği belirtildi. Bu mesajın "Ozan'a onu neden yedek bıraktığımı söyledim" diyen Aykut Kocaman'a mı yoksa basında çıkan eleştirilere karşı mı olduğu anlaşılamadı.