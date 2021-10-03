Ozan Tufan'lı Watford, menajer Xisco Munoz ile yollarını ayırdı

Ozan Tufan'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da menajer Xisco Munoz ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford, menajer değişikliğine gitti. Watford, yaptığı resmi açıklamada menajer Xisco Munoz ile yolların ayrıldığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon takımın Championship'ten Premier Lig'e yükselmesinde katkıları olan Xisco Munoz'a teşekkür edilirken bu sezon için olumsuz gidişatın olduğu belirtildi.

Watford, Premier Lig'de şu ana kadar 7 maça çıkarken 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan toplamıştı. Norwich deplasmanındaki 3-1'lik galibiyet ve sonrasında iç sahada alınan 1-1'lik Newcastle beraberliği sonrası dün oynanan maçta Leeds United'a deplasmanda 1-0 mağlup olmuşlardı.