Ozan Tufan konuştu: Beşiktaş mı, Galatasaray mı?

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Bursasporlu Ozan Tufan, transferi konusunda son sözün yeşil-beyazlı kulübün başkanı Recep Bölükbaşı'nda olduğunu söyledi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ozan Tufan, çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Profesyonel Futbolcular Derneği'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan genç futbolcu, Bursaspor'la sözleşmesinin devam ettiğini kaydederek, "Transferle ilgili son sözü başkanımız söyler. Kendi aramızda konuştuk. Ona da fikrimizi ilettik. Yolumuz neyse başkanımız belirler" şeklinde konuştu.

Ozan Tufan'ın menajeri Ahmet Bulut ise 20 yaşındaki futbolcunun transferinde her şeyin Bursaspor'un elinde olduğunu ifade ederek, "Bakalım süreç ne gösterecek Bursaspor bize hangi yolu gösterirse, biz de orayı seçeceğiz" ifadesini kullandı.