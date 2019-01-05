Ozan Tufan, kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'da

İSTANBUL (DHA) - Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli milli oyuncu Ozan Tufan\'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe\'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor\'a kiralandı. Sergen Yalçın\'ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Fenerbahçeli milli oyuncu ile özel olarak ilgilenmeye başlayan Aytemiz Alanyaspor, sarı lacivertli yönetim ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı ve genç oyuncuyu 6 aylığına renklerine bağladı.

Oyuncunun alacağı ücret ve kiralama bedeline ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.