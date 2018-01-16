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Spor

Ozan Tufan İspanya yolcusu

Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda forma giymeyeceğini belirten Ozan Tufan, La Liga'ya gitmeye hazırlanıyor

16 Ocak 2018 12:40

Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Ozan Tufan, bir süredir Avrupa ekipleri ile temas halindeydi. Teknik Direktör Bülent Uygun’un takımı Al Gharafa’nın teklifini de geri çeviren genç oyuncuyu İspnya’nın Leganes takımı sezon sonuna kiralamak istedi. İki taraf arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Menajer Ahmet Bulut ile yollarını ayıran Ozan, kısa bir süre önce Perisic, Kalinic ve Handanovic gibi isimlerin menajerliğini yapan Fali Ramadani ile anlaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Ramadani ardından yeni futbolcusu adına İspanyol ve İngilizlerle görüşmeleri yürütüyordu. Özellikle La Liga ekiplerinden Leganes’in Ozan Tufan ile yakından ilgilendiği, genç oyuncunun da gelen teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Şu an ligde 12. sırada bulunan Leganes’in Ozan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı bildirildi.

Fedakârlık yapıyor

Fenerbahçe’de yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret kazanan Ozan Tufan, maç başları da eklendiğinde toplamda 2 milyon euroluk net gelirin sahibi oluyordu. Genç futbolcu, kariyerini Avrupa’da sürdürebilmek adına bu maaşından daha azına bir Avrupa takımına gitmeye hazır.

 

Paranın kendisi için ikinci planda olduğunu ifade eden futbolcunun bu yüzden İspanya’da top koşturması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

Sezon başı İspanya’ya transferi son anda gerçekleşmeyen Ozan, yaz aylarında İspanyolca dersleri bile almıştı.

Bu arada milli futbolcunun, yurt içinde birçok takımla adı geçmişti. Ozan, Türkiye’de sadece Fenerbahçe’de oynayacağını belirtip dolaylı yoldan gelen teklifleri geri çevirerek rotayı Avrupa’ya kırdı. (Milliyet)

 

 

 

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