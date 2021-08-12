Ozan Tufan için ayrılık çanları çalıyor

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Ozan Tufan'ın kulüpten ayrılması gündemde.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre sezon bittiğinde Fenerbahçe'nin en değerli oyuncusu olarak öne çıkan Ozan Tufan için şimdi ayrılık çanları çalıyor. 6 gol-10 asistlik performansı sonrası bonservisine en az 15 milyon Euro yazılan Ozan Tufan, hem EURO 2020'deki kötü tecrübe hem de Vitor Pereira'nın gelişiyle inişe geçti. Vitor Pereira, ‘Satılabilir' raporu verdiği milli futbolcuyu ilk 11'e uygun görmüyor. Fenerbahçe, bu durumdan mutlu olmadığı bilinen 26 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı planlıyor.

Ozan Tufan'ın önceliği, daha önce ilgi gördüğü Premier Lig. Buna rağmen güncel bir teklifin olmaması yönetimin işini zorlaştırıyor. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan krizini çözmek için formül arıyor.