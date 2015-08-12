T24 LogoT24 Logo
Spor

Ozan Tufan Fenerbahçe'ye doğru

Recep Bölükbaşı Ozan'ın Beşiktaş'a transferinin önünü tıkadı

12 Ağustos 2015 12:06

Transfer olacağı kulüp merakla beklenen Bursasporlu Ozan Tufan için Fenerbahçe bir adım öne geçti. Transfer gündeminin bir numaralı ismi Ozan Tufan, eski teknik direktörü Şenol Güneş'in başına geçtiği Beşiktaş'la her konuda anlaşmıştı. Ancak son iki günde Güneş ile Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı arasında yaşanan polemik, transferin önünü tıkadı.

Bu süreçte, Beşiktaş'ın 7 milyon Euro’luk teklifinin aynısını Bursaspor'a sunan Fenerbahçe, Ozan Tufan transferinde bir adım öne geçti.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Ozan Tufan ile birlikte Fenerbahçe, Bursaspor'da kadro dışı kalan Volkan Şen'i de kadrosuna katma yolunda önemli bir mesafe kaydetti. Sarı-lacivertli ekip, bu transferi olumlu tamamlama noktasına çok yaklaştı.

Hem Ozan Tufan hem de Volkan Şen'in Fenerbahçe'ye transferlerinin kısa bir zaman içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

ETİKETLER

ozan tufanbursasportransferfenerbahçebeşiktaşgalatasarayhaber

İlgili Haberler

Ozan Tufan konuştu: Beşiktaş mı, Galatasaray mı?

Bursasporlu Ozan Tufan'ın transferi için Beşiktaş ile Galatasaray yarışıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24