Ozan Tufan Fenerbahçe'ye doğru

Transfer olacağı kulüp merakla beklenen Bursasporlu Ozan Tufan için Fenerbahçe bir adım öne geçti. Transfer gündeminin bir numaralı ismi Ozan Tufan, eski teknik direktörü Şenol Güneş'in başına geçtiği Beşiktaş'la her konuda anlaşmıştı. Ancak son iki günde Güneş ile Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı arasında yaşanan polemik, transferin önünü tıkadı.

Bu süreçte, Beşiktaş'ın 7 milyon Euro’luk teklifinin aynısını Bursaspor'a sunan Fenerbahçe, Ozan Tufan transferinde bir adım öne geçti.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Ozan Tufan ile birlikte Fenerbahçe, Bursaspor'da kadro dışı kalan Volkan Şen'i de kadrosuna katma yolunda önemli bir mesafe kaydetti. Sarı-lacivertli ekip, bu transferi olumlu tamamlama noktasına çok yaklaştı.

Hem Ozan Tufan hem de Volkan Şen'in Fenerbahçe'ye transferlerinin kısa bir zaman içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.