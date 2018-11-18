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Ozan Tufan, benini aldırdı

Tufan, performansı gerekçe gösterilerek Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmıştı

18 Kasım 2018 11:18

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, yüzündeki beni aldırdı.

Skorer’ın haberine göre, Fenerbahçe'de kadro dışı olan Ozan Tufan ameliyat masasına yattı. Genç futbolcu estetik operasyon geçirerek yüzündeki beni aldırdı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin FBTV'de Ozan ile ilgili yaptığı açıklamaları, yıldız futbolcunun affedilebileceği yorumu yapılmıştı.

Ozan Tufan ile alakalı soruya cevap veren Comolli, “Ozan Tufan oynamak istiyor. Kendisi çok yetenekli. Ama kariyerinin devamı kendi elinde. Ozan'a potansiyelini göstermesi için elimden geleni yapacağımı defalarca söyledim” açıklamasında bulunmuştu.

 

 

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