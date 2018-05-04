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Spor

Ozan Korkut, Galatasaray başkanlığına aday oldu

İSTANBUL,(DHA) Ozan Korkut, Galatasaray Kulübü'nün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi

04 Mayıs 2018 20:57

İSTANBUL,(DHA)

Ozan Korkut, Galatasaray Kulübü\'nün 19 Mayıs\'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs\'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul\'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.
Korkut listesinde, geçmişte sarı kırmızılı kulüpte görev yapan Adnan Öztürk, Burak Elmas ve Mete İkiz gibi isimlere yer verdi.
Korkut\'un yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar S. Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin, Burak Altınbaşak, M. Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.

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