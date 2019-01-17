Ozan Kabak'tan 5,5 yıllık imza

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak'ın, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart ile 5,5 yıllık anlaşma sağladığı aktarıldı. Alman ekibi, bu transfer için Galatasaray'a 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ozan Kabak transferinin detayları netleşmeye başladı. 18 yaşındaki genç oyuncu, Almanya'da sağlık kontrolünden geçti.

Bein Sports'un haberine göre, Kabak'ın ilerleyen süreçte kendisini 5,5 yıllığına Stuttgart'a bağlayacak olan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray, Kabak'ın transferinin 11 milyon Euro karşılığında tamamlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir."