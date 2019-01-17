T24 LogoT24 Logo
Spor

Ozan Kabak'tan 5,5 yıllık imza

Alman ekibi, Galatasaray'a 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek

17 Ocak 2019 20:28

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak'ın, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart ile 5,5 yıllık anlaşma sağladığı aktarıldı. Alman ekibi, bu transfer için Galatasaray'a 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ozan Kabak transferinin detayları netleşmeye başladı. 18 yaşındaki genç oyuncu, Almanya'da sağlık kontrolünden geçti. 

Bein Sports'un haberine göre, Kabak'ın ilerleyen süreçte kendisini 5,5 yıllığına Stuttgart'a bağlayacak olan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray, Kabak'ın transferinin 11 milyon Euro karşılığında tamamlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir."

ETİKETLER

GalatasarayOzan Kabaksözleşmekaç yılbonservis11 Milyon Eurostoperdefans
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24