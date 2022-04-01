Ozan Kabak'tan kötü haber

Norwich City menajeri Dean Smith, İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın sakatlığının uzun süreceğini açıkladı.

Milli arada Türkiye'nin İtalya ile oynadığı özel maçta Ozan Kabak sakatlanarak 9. dakikada oyundan çıkmıştı. İngiltere'ye dönen milli futbolcu hakkında Norwich City Menajeri Dean Smith açıklama yaptı.

Smith, "Ozan Kabak İtalya maçında hamstring sakatlığı yaşadı ve uzun süre oynamayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Schalke'den kiralık olarak Norwich City'ye giden Ozan Kabak Premier Lig'de 11 maçta forma giydi. Milli futbolcu altyapı takımıyla da 1 maçta görev aldı.

Premier Lig'de zor günler geçiren Norwich 29 haftada topladığı 17 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Yeşil-sarılı ekip 4 galibiyet, 5 berberlik ve 20 yenilgi yaşadı.