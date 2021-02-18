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Spor

Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

18 Şubat 2021 16:50

Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

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