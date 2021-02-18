Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Salı gecesi yeni takımı Liverpool ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig karşısına çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak, gösterdiği performansla Devler Ligi'nde haftanın 11'inde kendisine yer buldu.
Ozan'ın yanı sıra Liverpool'dan 5 isim daha 11'e seçildi. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şu şekilde:
Kaleci: Alisson (Liverpool)
Savunma: Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Andrew Robertson (Liverpool)
Orta saha: Dahoud (Dortmund), Mane, Salah (Liverpool), Suso (SEvilla), Chiesa (Juventus)
Forvet: Mbappe (PSG), Haaland (Dortmund)