Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi

İtalya'nın ünlü spor gazetesi Tuttosport'un her yıl 21 yaş altı en iyi oyuncuya verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) Ödülü'ne, Schalke forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak da aday gösterildi.

Tuttosport, her yıl 21 yaşın altındaki en iyi oyuncuya verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) Ödülü'ne aday 100 futbolcuyu belirledi.

Erling Haaland (Dortmund), Vinicius Junior (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Sandro Tonali (Brescia), Ansu Fati (Barcelona) ve Gabriel Martinelli (Arsenal) gibi adaylar arasındaki tek Türk futbolcu, Schalke'de forma giyen 2000 doğumlu savunma oyuncusu Ozan Kabak oldu.

Abdülkadir Ömür geçen yıl aday gösterilmişti

Geçen yıl Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün aday gösterildiği Golden Boy Ödülü'nü Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix kazanmıştı. Borussia Dortmund'da fotma giyen Jadon Sancho ise ikinci oldu.