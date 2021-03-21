Ozan Güven tarıma yöneldi

Deniz Bulutsuz’un açtığı darp davası sonuçlanana kadar oyunculuğa ara veren Ozan Güven, organik tarıma yöneldiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Deniz Bulutsuz’un açtığı darp davası nedeniyle yargılanan Ozan Güven, bir süredir Cunda’da yaşıyor. Güven, yeni duruşması 30 Nisan’da görülecek olan dava sonuçlanana kadar, zorunda kalmadıkça Cunda’dan İstanbul’a dönmeyi düşünmüyor.

TV100'ün haberine göre hakkındaki darp iddiası nedeniyle “Babil” dizisinden ayrılmak zorunda kalan Güven’in son oynadığı “Don Kişot” oyuncu kapalı gişe gitmişti. Ünlü oyuncu mahkemeden karar çıkana kadar çok sevdiği mesleğine de ara verdi. Ozan Güven’in bu arada kendisine yeni bir uğraş edindiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla Burhaniye’de aldıkları arsada organik tarıma başladığı öğrenildi.