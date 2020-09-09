Ozan Güven şikâyetçi oldu; Deniz Bulutsuz hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven kendisinin de darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi oldu. Uzlaşma bürosunda anlaşma sağlanaması üzerine Deniz Bulutsuz hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sözcü gazetesinden Damla Güler'in haberine göre, Güven hakkında daha önce, “Hakaret”, “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame dava açılmıştı.

Bu davanın ilk duruşması, 21 Ocak 2021’de yapılacak.

TIKLAYIN | Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz uzlaşmayı reddetti