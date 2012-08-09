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Ozan Güven, Muhteşem Yüzyıl'da mı?

Ali Eyüpoğlu 'Ozan Güven, ‘Muhteşem Yüzyıl’ın yeni bölümlerinde oynamak için önceki gün yapım şirketi Tim’s’le anlaşma imzaladı' dedi

09 Ağustos 2012 14:05

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüpoğlu, Muhteşem Yüzyıl'ın yeni sezon bölümlerinde Ozan Güven'in de rol alacağını yazdı.

Ali Eyüpoğlu'nun "‘Muhteşem Yüzyıl'da Ozan Güven sürprizi" başlığıyla yayımlanan (9 Ağustos 2012) yazısı şöyle:


‘Muhteşem Yüzyıl'da Ozan Güven sürprizi


Ozan Güven, ‘Muhteşem Yüzyıl’ın yeni bölümlerinde oynamak için önceki gün yapım şirketi Tim’s’le anlaşma imzaladı. ‘İbrahim Paşa’nın kim tarafından öldürüldüğüne dair çeşitli rivayetler var, ama şu kadarını söyleyeyim. Ozan Güven’in canlandıracağı rol, ‘Pargalı’nın sonunu getirecek kişi olacak.

‘Muhteşem Yüzyıl’, sadece yüksek reytingiyle değil, senaryosu, oyuncu kadrosu, kostümleri, takıları ve dekoruyla da dikkat çeken bir dizi.

‘Muhteşem Yüzyıl’ başladığında ‘Osmanlı’ dönemini ekrana taşıyan başka bir dizi olmadığı için rakipsizdi.

Çok geçmeden TRT 1, ‘Son Osmanlı Kıyam’ı ekrana getirdi.

Ancak arada dağlar kadar fark vardı ve o yüzden ‘Son Osmanlı Kıyam’, ‘Muhteşem Yüzyıl’a rakip bile olamadı.

Bugüne kadar olduğu gibi ‘Muhteşem Yüzyıl’ bundan böyle de rakipsiz mi geçirecek ekran serüvenini? Sanmıyorum.

Çünkü ‘Muhteşem Yüzyıl’ı Star’a kaptıran Show TV, sinemada tüm zamanların gişe rekorunu kıran ‘Fetih 1453’ filminin dizi versiyonunu getirecek bu yayın döneminde ekrana.

Dün Medyapım’ın ortağı Fatih Aksoy’la birlikte ‘Fetih’ için hazırlanan platoyu gezdik.

Senaryosunu bilemem, ama dekor müthiş.

Bu konuyu çok özel fotoğraflarıyla cumartesi günü Milliyet Televizyon’da yazacağım.

Bugün ‘Muhteşem Yüzyıl’ı gündeme taşıma sebebime gelince.

‘Muhteşem Yüzyıl’, yeni yayın dönemine Nebahat Çehre’siz başlayacak.

Çünkü Çehre’nin canlandırdığı ‘Valide Sultan’ sizlere ömür.

Nebahat Çehre’nin ayrıldığı ‘Muhteşem Yüzyıl’ın ekibine genç kuşağın çok ünlü bir ismi katıldı.

Ozan Güven, ‘Muhteşem Yüzyıl’ın yeni bölümlerinde oynamak için önceki gün yapım şirketi Tim’s’le anlaşma imzaladı.

Peki Ozan Güven, kimi oynayacak dizide? ‘İbrahim Paşa’nın yani ‘Pargalı’ için ne deniyor? ‘Yaşarken ‘Makbul’, öldükten sonra ‘Maktul’ olarak anılan Paşa.’ ‘İbrahim Paşa’nın kim tarafından öldürüldüğüne dair çeşitli rivayetler var, ama şu kadarını söyleyeyim.

Ozan Güven’in canlandıracağı karakter, ‘Pargalı’nın sonunu geti-recek kişi olacak. Güven ‘Muhteşem Yüzyıl’dan 25 bin TL alacak.

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