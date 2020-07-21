Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu bankadan açıklama: İşbirliğimiz Ocak 2020’de sona ermiştir

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmesinin ardından, reklam anlaşması yaptığı banka reklam afişlerini kaldırdığı belirtildi. Söz konusu bankanın 1.5 milyonluk anlaşmayı rafa kaldırdığı ifade edildi. Söz konusu haberle ilgili ING'den T24'e yapılan açıklamada, "ING Türkiye’nin Ozan Güven ile olan işbirliği Ocak 2020’de sona ermiştir, kendisiyle halihazırda bir işbirliği bulunmamaktadır" denildi.

Ünlü oyuncuya tepki gösteren bir grup kadın geçen günlerde bankanın Kartal şubesinin önünde eylem yapmış ve ‘Ozan Güven’i reklamlarda görmek istemiyoruz” demişti. Son olarak Güven hakkında dava açılmasıyla beraber bankanın devam eden reklam kampanyasını iptal ettiği ve afişleri toplattığı magazin kulislerinde konuşuluyor.

Söz konusu haberle ilgili ING'den T24'e yapılan açıklamada, "ING Türkiye’nin Ozan Güven ile olan işbirliği Ocak 2020’de sona ermiştir, kendisiyle halihazırda bir işbirliği bulunmamaktadır" denildi.