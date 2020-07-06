Bir birilerinden karşılıklı şikayetçi olan Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven soruşturmasını yürüten savcılık, 12 Haziran’da başlayıp 13 Haziran’a kadar devam eden olayla ilgili oyuncunun güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi atadı.

19 Haziran’da teslim aldığı DVR cihazı üzerinde detaylı inceleme yapan bilirkişi hazırladığı raporda, “500 GB kapasiteli harddisk üzerinde yapılan veri analizinde söz konusu tarihlere ait görüntülerin silinmiş olduğu, bu nedenle de hiçbir görüntüye rastlanılmadığı” belirtildi.

Raporda, DVR cihazlarının 7/24 usülüne göre sürekli çalıştığı belirtilerek şöyle denildi:

“Bu nedenle içerisinde takılı olan harddiskin yorgun disk olarak nitelendirilebileceği, ayrıca DVR cihazın içerisinde HDD doluluğa ulaştığında eski kayıtlardan silmeye başlayarak yeni kayıtların üzerine yazdığı değerlendirildiğinde, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde DVR cihazının teslim alındığı 19 Haziran’a kadar üzerinden yaklaşık DVR cihazının üçer günlük sürede 2 döngü yaptığı, yani ilgili günlere ait verilerin silinerek üzerine 2 kez daha veri yazıldığı da göz önüne alındığında soruşturma konusu güvenlik kamerası kayıtlarına bu DVR cihazı üzerinden ulaşılamamıştır.”