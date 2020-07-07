"Ozan Güven'e tavır alan senaristlerden Memed Onur Özkök bana şiddet uyguladı, utanmaz imzası çağrı metninden çıkarılsın!"

T24 Haber Merkezi

Oyuncu Ozan Güven tarafından şiddete uğradığına yönelik şikayette bulunan Deniz Bulutsuz'a destek veren 103 senarist arasında imzası olan Memed Onur Özkök'le ilgili paylaşım yapan kadın bir avukat Twitter'dan " Geçtiğimiz günlerde Ozan Güven'in faili olduğu erkek şiddeti vakasına karşı @SenaristBir örnek bir tavır gösterdi ve şiddet failinin protesto edilmesi için senaristler imzalarını açıkladılar. İmzacılardan Memed Onur Özkök'ün ise kendisi de şiddet failiydi. Kurbanı ise bendim" diye yazdı.

Bu paylaşımın ardından SenaristBir, Memed Onur Özkök'ün imzasının listeden çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada "İmzacı listesinden Memed Onur Özkök'ün ismi çıkartılmıştır. SenaristBir Yönetim Kurulu bu konuda bir toplantı yapacaktır" denildi.

Geçtiğimiz günlerde 103 senarist, ünlü oyuncuyla iş yapan bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları tavır almaya davet etti.

Kadın ve erkek senaristlerin imzaladığı bildiride çeşitli dizilerde senaryo yazarlığı yapan Memed Omur Özkök'le ilgili paylaşım yapan ve avukat olduğunu belirten Bengi isimli bir kadın kendi kişisel blogunda şöyle yazdı:

"...