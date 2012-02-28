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Ozan Doğulu'dan uyuşturucu itirafı

Uyuşturucu kullandığını itiraf eden müzisyen Ozan Doğulu “Türkiye’de hiç kullanmadım” dedi

28 Şubat 2012 06:43

 

T24 - İstanbul Narkotik polisi 4 aylık projeli çalışmasının ardından Etiler, Arnavutköy ve Bebek’te ünlü isimlere uyuşturucu pazarlayan bir şebekeyi takibe aldı. 23 Şubat’ta bir AVM’nin önünde Kamil Saffet Arıkan ve Uğur Büyük isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 46 adet mini poşet içinde 31 gram kokain, 6 bin TL ve 300 ABD Doları ele geçirildi.

Derinleştirilen soruşturmanın ardından elebaşı olduğu iddia edilen Hasan Kılıç ve 8 kişi yakalandı. Şebekenin uyuşturucuyu ünlü isimlerle samimiyeti bulunan Kamil S.A., aracılığıyla normal fiyatın iki katına pazarladığı öne sürüldü.

 

Ünlü isimler

 

Şebekeden uyuşturucu aldıkları iddiasıyla müzisyen Ozan Doğulu, müzisyen Kutlucan Şengün ve işadamı Cenker Üstün’ün ifadelerine başvuruldu.

Ozan Doğulu’nun polise verdiği ifadede “Yurtdışında uyuşturucu kullandım. Ama Türkiye’de kullanmadım” dediği öğrenildi. 4 kullanıcı ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

Bu kişilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının anlaşılması için saç örneklerinin alınıp inceleneceği belirtildi. Şüpheli isimlerden Kamil Saffet Arıkan, Hasan Kılıç, Ramazan F., Mehmet E. ve Uğur B. tutuklandı.

 

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