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Ozan Doğulu serbest bırakıldı

Ünlü müzisyen kokain operasyonunda gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

26 Şubat 2012 18:12

 

T24 - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Ozan Doğulu serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı gerekçesiyle 2 gün önce bir gruba yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Bodrum dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan şarkıcı Ozan Doğulu, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulmasının ardından salıverildi.

Bu arada, operasyon çerçevesinde gözaltında bulunan 8 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

 

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