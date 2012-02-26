T24 - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, şarkıcı Ozan Doğulu gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı gerekçesiyle iki gün önce bir gruba yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında, şarkıcı Ozan Doğulu, Bodrum dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Doğulu, Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne getirildi.

Bu arada gözaltına alınan 5 kişiden bir iş adamının oğlu olduğu belirtilen E.Y. serbest bırakılırken, diğer 4 kişinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.