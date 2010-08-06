Ozan doğulu kraliçeleri konserinde buluşturdu

T24- '130 BPM' adlı albümüyle büyük beğeni kazanan Ozan Doğulu, Kuruçeşme'deki konserinde Ajda Pekkan ve Sezen Aksu'yu aynı sahnede buluşturdu

Popçu Ozan Doğulu, önceki gün Turkcell Kuruçeşme Arena sahnesinde verdiği konserde 7 bini aşkın müzikseverle buluştu. Ozan Doğulu'nun DJ performansı sergilediği gecede; Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Sezen Aksu aynı sahnede bir araya geldi.

Aksu'dan taklit şov



Ozan Doğulu, konserin finalinde haklarında boşanacakları haberleri çıkan eşi Ece ve kızı Arya'yla birlikte düşman çatlattı. Sanatçı Sezen Aksu'nun sahnedeyken, sürekli Binnur Kaya'nın 'Türk Malı' dizisinde canlandırdığı Abiye Kuzu gibi gülmesi ve 'Yiter ya' diye bağırması herkesi eğlendirdi.







