-''O ZAMAN CUMHUR NİYE YOUTUBE'A GİREMİYOR?'' ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''cumhurun giremediği hiçbir yer olmaz'' dediğini belirterek, ''Başbakan bu denli özgürlükçü ise cumhur, Youtube'a niye giremiyor?'' diye sordu. Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın tüm partileri ''yasakçı'' olarak nitelendirdiğini, ama AK Parti iktidarının göreve geldiği günden bu yana ''yasaklardan medet umduğunu'' öne sürdü. Yolsuzlukların ve yasakların artarak sürdüğünü iddia eden Tekin, açıklamasında şunları kaydetti: ''Başbakan Erdoğan iddialı bir laf etti; 'cumhurun giremediği hiçbir yer olmaz' dedi. O halde, ben de kendisine bir espriyle yanıt vereyim. Başbakan bu denli özgürlükçü ise cumhur, Youtube'a niye giremiyor? Cumhur, 4 bin internet sitesine neden giremiyor? Hani cumhurun giremeyeceği hiçbir yer kalmamıştı? Başbakan, önce Youtube'a neden giremediğimizi anlatsın, sonra bize özgürlükçülük dersi versin. Youtube'a giremeyiş sebebimiz, sakın AKP aleyhine videolar olmasın? Bu nasıl özgürlükçülük Sayın Başbakan?'' Başbakan Erdoğan'ın Cumhuriyetin değerlerini aşındırmaya çalıştığını da öne süren Tekin, ''Başbakan, Cumhuriyet için 'çıtkırıldım değil' diyor. Bu ifade bile, içinde bir alaycılık barındırıyor. Cumhuriyeti anlatmak istiyorsa, 'temelleri sağlamdır' diyebilirdi. Ama bunu tercih etmiyor'' görüşünü savundu. Yasa dışı telefon dinlemeleriyle korku ortamı yaratıldığını, düşüncelerini ifade eden gazetecilerin cezaevlerine konulduğunu anlatan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Başbakan Erdoğan'ın yasakçı zihniyeti, seçim barajında da kendisini gösteriyor. Barajın aşağı çekilmesine bir türlü yanaşmıyorlar. Halkın tüm kesimlerinin parlamentoya girmesinden korkuyorlar. Bu mu sizin özgürlükçü anlayışınız? Böyle özgürlükçülük olur mu? AKP iktidarı döneminde gazete patronlarının sürgüne uğradığını ve bir gazete patronunun ismini künyelerden sildirdiğini ve Başbakan'ın söz vermesine rağmen dokunulmazlıkları kaldırmadığını da kimse unutmasın. Çünkü, bunlar AKP'nin de Erdoğan'ın da maskesini düşüren somut örneklerdir. Türkiye, AKP iktidarında tam bir cadı avına sahne olmuştur. Olmaya da devam etmektedir. Herkes, 'izleniyorum, dinleniyorum' korkusuyla yaşıyor. Böyle demokrasi olmaz. Bunun adı diktatörlüktür.''