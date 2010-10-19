Özal’ın torunu ‘Bir Kadın Bir Erkek’te

T24





Birbirinize uyum sağlayabildiniz mi?



Fransa’da oyunculuk eğitimini tamamlayan 23 yaşındaki Uğur Ekren, fenomen dizinin yarışmasında Facebook’tan tanıştığı Simgem Baykara’yla (41) yarışıyor. Partneriyle her cuma dizideki skeçleri canlandıran ve rakip 7 çifte karşı haftanın en iyi çifti seçilmeye çalışan Ekren finali bekliyor. Zeynep Özal’ın davulcu Asım Ekren’le olan evliliğinden dünyaya gelen Ekren, partneri Simgem’le Facebook’ta tanışmış.Kendisi 41 yaşında ama son derece genç bir ruha sahip. İkimiz de oyuncu olduğumuz için doğaçlama ve paslaşma konularında çok iyi anlaşıyoruz.Jüri başta olmak üzere hiç kimsenin bunu bilmesini istemedim.Annem beni oyunculuk konusunda çok destekliyor. 2005’te ona ya oyunculukla ya da gastronomiyle ilgileneceğimi söylemiştim. Oyuncu olmaya karar verdiğimde de annem gelir garantisi olmadığı için tedirgin oldu. Sonra annem Erkan Özerman ile bir oyunuma geldi ve çok beğendi. Yarışma için de “Hemen katıl” dedi. Şimdi skeçlerimi izliyor ve beni beğeniyor. Annem hep istediklerini yapmış bir kadın. Ben de öyleyim.Bir Kadın, Bir Erkek dizisinde rol alma ve bir hafta tatil... Kazanırsak Simgem’le atlayıp gideriz.Dizi teklifleri alıyorum. Erkan Özerman’la da tiyatro projemiz var.Çok sık görüşüyorum. Yarışmayı takip ediyor. Beni görünce “Artistim geldi” diyor.Evet, dedem vefat ettiğinde 6 yaşındaydım. Bu araştırmanın sonucu devlet meselesi olarak çok önemli. Ama ben pek ilgilenmiyorum. Zaten kafamda onunla ilgili anılarım var ve onların değişmesini hiç istemiyorum. Dedem öldü ya da öldürüldü, bunun kimin tarafından yapıldığı araştırmasından çıkacak sonuç benim için pek bir şeyi değiştirmeyecek.