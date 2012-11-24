Özal'ın naaşında radyoaktif madde, DDT ve ağır metal mi bulundu?

Ölümü şüpheli bulunarak mezarı açılan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bedeninden alınan örneklerde dört ayrı zehirli madde tespit edildiği bildirildi.

Zaman gazetesinin özel haberine göre, Adli Tıp'ın Turgut Özal’ın naaşı üzerinde yapılan incelemede dışarıdan verildiği kesin olan dört zehirli madde tespit ettiği belirtiliyor: DDT (zehir), Kadmiyum (ağır metal), Amerikyum ve Polonyum (radyoaktif madde). Uzun vadede radyoaktif maddelerle vücudun yorulduğu, sonra böcek ilacı ile ani ölümün sağlandığı düşünülüyor.

Habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla mezardan çıkarılarak otopsi yapılan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın Adli Tıp raporunda son aşamaya gelindi.

Yapılan incelemelerde Özal’ın naaşında dışarıdan verilmiş dört farklı toksik maddeye ulaşıldı. Bunlar içinde, çok zehirli ve inatçı bir böcek öldürücü olan, 1980 yılında Türkiye’de yasaklanan DDT (dikloro difenol trikloroethan) zehir maddesinin vücuda alındıktan sonra karaciğerde parçalanması sonucu oluştuğu bilinen DDT ilk sırada yer aldı. Doğada ve insan vücudunda yok olmayan bu zehrin, Özal’ın naaşında, normal sınırdan 10 kat fazlası tespit edildi. İkinci sırada ise seramik, pil ve akü sanayiinde kullanılan kanserojen ve toksik bir ağır metal olan Kadmiyum (Cd) bulunuyor. Adlî Tıp’ın yaptığı incelemelerde ilk iki madde naaşta yüksek miktarda çıkarken dışarıdan verilen, öldürücü etkiye sahip ‘Amerikyum’ ve ‘Polonyum’ adlı iki ayrı radyoaktif madde de tespit edildi.

Haberde, Adli Tıp’taki incelemede, Özal’ın vücudunun uzun vadede radyoaktif maddelerle hasara uğratıldığı ve sonra da böcek ilacı ile ani ölümünün gerçekleştiği üzerinde durulduğu belirtildi.



Öldürücü özelliğe sahip 4 zehir



DDT: Çok zehirli ve inatçı bir böcek öldürücü olan DDT, kolayca vücut dokusundaki yağlarda çözülür ve gıda zincirinde birikmeye başlar. DDT yıllarca, dünyada yaygın biçimde böcek ilacı olarak kullanıldı. Yüksek dozlarda insan vücuda giren DDT, sinir sistemini et­kileyerek titreme, çırpınma ve felce yol açabiliyor. Ölümlere neden oluyor. 1970’li yıllarda ABD ve Avrupa’da yasaklandı.

Kadmiyum (Cd): Elektrik, seramik, pil ve akü sanayiinde kullanılan kadmiyum, kanserojen etkili toksik bir ağır metal olarak biliniyor. Gıdalar, içme suyu, hava, sigara ve çalışma ortamı havasıyla insan vücuduna girebiliyor. Yoğun miktarda alındığında ölüme neden oluyor.

Polonyum: Rus istihbarat servisinin eski çalışanlarından Aleksander Litvinenko’nun zehirlenmesi ile gündeme gelen radyoaktif polonyum maddesi, solunum, yiyecek ve içecek maddeleri ya da ciltte bulunan açık yaralardan vücuda girmesi durumunda tehlikeli süreci başlatıyor. Arap TV kanalı El-Cezire’nin iddiasına göre, Filistin’in 2004 yılında hayatını kaybeden lideri Yaser Arafat, polomyumla zehirlenerek öldürüldü.

Amerikyum: Radyoaktif bir madde olan amerikyum, oldukça zehirli bir madde olduğundan herhangi bir şekilde vücuda alındığında ölüme sebebiyet veriyor."