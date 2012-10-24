T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Özal'ın mezarı yeniden ziyarete açıldı

Kurban Bayramı dolayısıyla Turgut Özal'ın mezarını ziyaret eden vatandaşlar da mezarın yeni halini beğendiklerini dile getirdi

24 Ekim 2012 21:50

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarı, yapılan düzenlemenin ardından yeniden ziyarete açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Ekim'de mezarından çıkarılan ve 5 Ekim'de yeniden defnedilen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Topkapı'daki mezarı üzerindeki hazırlıklar tamamlandı.

Mezardan çıkarma işlemleri sırasında yıkılan mermer lahit yerine Özal ailesinin isteği doğrultusunda ''dini ve örfi geleneklere uygun olarak'' sade ve üzeri toprakla örtülü bir mezar yeri hazırlandığı görüldü.

Kurban Bayramı dolayısıyla Turgut Özal'ın mezarını ziyaret eden vatandaşlar da mezarın yeni halini beğendiklerini dile getirdi.

Bu arada, Adli Tıp Kurumu, Turgut Özal'ın cenazesinden, mezar toprağından, mezarın içindeki sudan ve mezarlığın değişik yerlerinden aldığı örnekler üzerindeki incelemesini sürdürüyor.

ETİKETLER

turgut özalziyaretaçılmamezar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24