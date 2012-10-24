Özal'ın mezarı yeniden ziyarete açıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarı, yapılan düzenlemenin ardından yeniden ziyarete açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ölümüyle ilgili iddialar üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 Ekim'de mezarından çıkarılan ve 5 Ekim'de yeniden defnedilen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Topkapı'daki mezarı üzerindeki hazırlıklar tamamlandı.

Mezardan çıkarma işlemleri sırasında yıkılan mermer lahit yerine Özal ailesinin isteği doğrultusunda ''dini ve örfi geleneklere uygun olarak'' sade ve üzeri toprakla örtülü bir mezar yeri hazırlandığı görüldü.

Kurban Bayramı dolayısıyla Turgut Özal'ın mezarını ziyaret eden vatandaşlar da mezarın yeni halini beğendiklerini dile getirdi.

Bu arada, Adli Tıp Kurumu, Turgut Özal'ın cenazesinden, mezar toprağından, mezarın içindeki sudan ve mezarlığın değişik yerlerinden aldığı örnekler üzerindeki incelemesini sürdürüyor.