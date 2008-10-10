Özal'ın mezarı ışıksız kaldı

TEDAŞ dediğini yaptı, okullar karanlıkta

Yaklaşık 148 Bin YTL'lik elektrik borcu ödenmeyen Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıtmezarı elektriksiz kaldı. Gece aydınlatması olmadığı için güvenlik sorunu da oluşan anıtmezarın aydınlatılması konusunda elektrik faturasının kime veya nereye gönderildiğini bilen de çıkmadı.Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıtmezarı için eşi Semra Özal, kendisini arayan gazeteciye, “Ben şu an Urfa'dayım, konuyla ilgilenmiyorum. Belediyeyi arayın düzeltsinler” derken, oğlu Ahmet Özal da “Kesintiyi gazetelerden öğrendim. Bir yetkili bulmaya çalışıp sorunu çözmeye çalışıyorum ama muhatap bulamadım' diye konuştu.Özal'ın kabrinin hemen yanında bulunan eski Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarının aydınlatma sorunu bulunmadığını söyleyen anıtmezar görevlileri, güvenlik açısından sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.