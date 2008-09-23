Özal'ın kanı nasıl kayboldu?

Turgut Özal'ın ölümü daha uzun yıllar konuşulacak gibi. Fikri Sağlar, Özal'ın ölümüyle ilgili yeni iddialar ortaya attı.



Fikri Sağlar, önemli kırılma noktalarından olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün üzerindeki sırrı aralamak için kan örneği alındığını ancak bunun esrarengiz biçimde ortadan kaldırıldığını iddia etti.



KanalTürk'de İpek Medya Grup Başkanı Fatih Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Gündem Siyaset programına katılan Sağlar, Türkiye'nin özellikle 1993 yılında önemli kırılma noktaları yaşadığını söyledi.



Sağlar, "Turgut Özal öldükten sonra kanı alındı. Bu kan tahlil edilebilse nasıl öldüğü ortaya çıkabilecekti ama kan istendiği zaman (Hemşire elinden düşürerek kırdı) denildi." dedi.



Erdal İnönü ile Turgut Özal'ın 1988 yılında Kartal Demirağ tarafından yapılan suikast girişimi sonrasında geçmiş olsun demeye gittiklerini anlatan Sağlar, "Başbakanlık konutunda birkaç dakika bekledik. Özal'ın parmağına dikiş atılıyordu. Nedir bu dediğimizde Özal, (Bu organize bir iştir) dedi. Ben de konuştum biraz fakat (Sen gençsin karıştırma bu işleri) dedi." diye konuştu.



İsimlerini vermek istemediği bir profesör ile savcının Özal tarafından Kartal Demirağ suikastını araştırmak için görevlendirildiğini belirten Sağlar, "Onlar da bana, (Afyon'un Dazkırı ilçesinde bir kontra gerilla eğitim alanı bulduk. Sonra bize 2 general gelerek 'Bu işi karıştırmayın fazla' dediler. Biz de gittik Özal'a söyledik o da boynunu büktü. Ondan sonra da araştırmamızı durdurduk.) dedi." diye konuştu.



Özal ile suikast konusunda konuştuğunu anlatan Sağlar, "Özal'a (Bütün devlet elinizdeydi başbakandınız, yetkiliydiniz ve suikastı yapan kişi yaşıyordu ölmedi. O zaman sadece TRT vardı ifadeleri alındı çekimleri izlediniz. Devletin bütün gücünü kullandınız. Bilmemeniz mümkün değil bunu kim yaptı) dedim. Bana verdiği cevap, (Sen gençsin çok fazla karışma bu işlere) oldu." açıklamasını yaptı.

