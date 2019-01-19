Özal'ın gömleği 'Şehit Emanetleri' sergisinde

Çorum'da açılan “Şehit Emanetleri” sergisinde eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da gömleğine yer verildi.

Çorum Belediyesi tarafından açılan sergide 17 Nisan 1993 yılında hayatını kaybeden Özal’ın ‘limonata ile zehirlendiği’ iddia edildi ve ‘limonata lekeli’ gömleğinde bu kapsamda sergileniyor.

Sergide ayrıca şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile İzmir Adliyesi’nde girdiği çatışmada yaşamını yitiren polis memuru Fethi Sekin’e ait eşyalar da yer aldı. Sergi açılışında konuşan AKP'li Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Ülkenin geleceğini tehdit altında tutan terör saldırılarına göğsünü siper etmiş şehitlerin emanetlerinin sergide yer aldığını” ifade etti.

Resmi olarak kalp krizinden öldüğü açıklanan Özal’ın vefatına ilişkin sonraki yıllarda ortaya atılan çeşitli iddialar soruşturma konusu olmuş ancak suikast söz konusu olup olmadığı ile ilgili herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.