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ÖZAL'IN BAŞDANIŞMANI KAYA TOPERİ İFADE VERDİ ANKARA (A.A) 

22 Ekim 2010 15:23

-ÖZAL'IN BAŞDANIŞMANI KAYA TOPERİ İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 22.10.2010 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Özal'ın başdanışmanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi ''tanık'' olarak ifade verdi. Toperi'nin ifadesi, soruşturmayı yürüten özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen tarafından alındı. Toperi, ifade vermesinin ardından adliyeden ayrılırken, gazetecilerin sorusu üzerine, ''Gördüğümü, bildiğimi anlattım. Ne bildiysem onu anlattım'' dedi. ''Çarpıcı bir ifade verdiniz mi?'' sorusunu Toperi, ''Yok ki vereyim'' ifadesiyle yanıtladı. Turgut Özal'ın Koruma Müdürü Musa Öztürk de 20 Ekim Çarşamba günü ''tanık'' sıfatıyla ifade vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sekizinci Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümüyle ilgili basında yer alan haberler üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Özal'a 1988'de düzenlenen suikast girişimiyle ilgili de yine basında yer alan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, soruşturma dosyası ''yetkisizlik'' kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Her iki soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında birleştirilmişti.

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