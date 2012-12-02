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Özal'ı öldürdüğü iddia edilen zehir karaciğer ve testislerinde mi bulundu?

Turgut Özal’ın naaşında yapılan otopside vücudunun iki ayrı yerinde ve mezar toprağında zehir olarak tanımlanan kimyasal maddelere ulaşıldığı iddia edildi

02 Aralık 2012 11:58

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın naaşında yapılan otopside ilginç bulgulara ulaşıldığı ileri sürüldü. Özal’ın ölümüne neden olan en önemli kimyasalın testislerde bulunduğu iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen suikast iddiası çerçevesinde merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın naaşında yapılan otopside vücudunun iki ayrı yerinde ve mezar toprağında zehir olarak tanımlanan kimyasal maddelere ulaşıldı.

Kimyasal maddelerden birinin karaciğerden alınan doku parçasında, diğerinin ise Özal’ın testislerinden alınan doku parçası üzerinde bulunduğu ileri sürüldü. Özellikle, testislerden alınan doku parçası üzerindeki analizde en etkili kimyasal maddenin izinin bulunduğu ve bu maddenin Özal’ın ölümüne neden olmuş olabileceği kaydedildi.

Söz konusu maddenin hemen çözülmediği için vücuttan kolayca atılmadığı belirtildi.

Uzmanlar, söz konusu zehirli maddenin boşaltım organlarına yakın bir bölgede bulunması nedeniyle testislerden alınan doku parçasında çıkmış olabileceğini kaydetti.
 

‘Kemiklerde de olmalı’


Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Hamit Hancı, Özal’ın ölümüne neden olan kimyasal maddenin Özal’ın testislerinde bulunduğu iddiasına ilişkin olarak şöyle konuştu:

“Kadmiyum özellikle karaciğer ve kemiklerde birikir. Vücuda verilen miktarına göre zehirlidir. Cesedin sabunlaştığı, bir kısmının korunduğu iddia ediliyor. Testisler de vücuttan ayrı bir yer değil. Ancak testislerde bulunuyorsa, kemiklerde de bulunması gerekir.”

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