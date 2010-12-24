'Özal’da tüm bulgular kalp krizini gösteriyordu'

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'Hayır. Bütün bulgular kalp krizi yönündeydi.'



17 yıl aradan sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili olarak açılan soruşturmada, Özal’a ilk müdahaleyi yapan 3 doktor savcılıkta tanık olarak ifade verdi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Dr. Kubilay Varlı, kendilerine zehirlenme ile ilgili sorular sorulduğunu belirterek, “O konuda bilgimiz yok. Tıbbi olarak onu tespit edemiyoruz” dedi.Özal’ın eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal’ın açıklamaları üzerine Özal’ın öldürüldüğü iddiasıyla 17 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada tanıkların ifadesinin alınmasına devam edildi.17 Nisan 1993’te yaşamını yitiren Özal’a ilk müdahaleyi yapan doktorlardan Kubilay Varlı, Hilmi Özkutlu ve Celal Çeliktaşar, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen’e tanık olarak ifade verdi. Yaklaşık yarım saat süre ile ifade veren üç doktor, daha sonra adliyeden ayrıldı.İfade verdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan doktorlardan Varlı, “O gün gördüğümüz tıbbi durumu özetleyen sorular sordular, onları yanıtladık” dedi. Gazetecilerin bazı soruları ve Dr. Varlı’nın yanıtları şöyle:- “Zehirlenme iddialarıyla ilgili sorular sordular mı?”“Sordular ama o konuda bilgimiz yok. Tıbbi olarak tespit edemiyoruz.” dedi.- ”Zehirlenme iddiaları araştırıldı mı?”“O anda öyle bir telaş içinde öyle bir düşüncemiz olmadı ama bütün olay kalp gibi görünüyordu. Kalp krizi gibi görünüyordu.”- “Tıbbi açıdan kalp krizi ile zehirlenmenin bulguları ayrı mıdır?”“Farklıdır ama bazı şeyleri o anda kaçırabilirsiniz ama zehirlenme gibi bir şey hatırlamıyorum. O günkü kayıtlarımızda da yok.”Kan tahlilleri alındığının hatırlatılması üzerine Varlı, “Kan tahlilleri kalple ilgili. Başka bulgu yok. Vefata ilişkin raporlar herkeste var” dedi.- “O gün sayın Cumhurbaşkanı’nın vefatı ile ilgili şüpheli bir durum tespit etmiş miydiniz?”- “Ailenin iddiaları gündeme taşımasını nasıl değerlendirirsiniz?”“Onu ben değerlendirmem. Hekim olarak ben görevimi yaptım.”