Özalan'dan Altınordu'ya ziyaret

İZMİR, (DHA)

Eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Altınordu Kulübü\'nü ziyaret etti.

Torbalı\'daki Metin Oktay Yerleşkesi\'nde gerçekleşen ziyarette Özalan\'a başkan Seyit Mehmet Özkan, İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu eşlik etti. Ziyarette Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) idari ve teknik kadrosu ile personel de hazır bulundu. Başkan Özkan, Alpay Özalan\'a idari ve teknik yapılanma, kriterler, değerler, organizasyon yapısı ve tesisler hakkında bilgiler aktardı.

Altınordu\'ya övgüler yağdıran Özalan, \"Bir futbolcunun sağlıklı şekilde gelişimi için tüm ortam kusursuz bir şekilde organize edilmiş. Milli takımlara gönderilen oyuncular, Freiburg, Roma ve Fenerbahçe\'ye kazandırılan futbolcular, şampiyonluklar ve tesisler ile gerçekten etkileyici bir tablo ile karşılaştım. Sayın Özkan\'ın nezdinde bu işe emek veren herkese futbol ailesinin bir üyesi olarak teşekkür ederim. Ülkemizin bu tarz yapılanmalara ihtiyacı var\" dedi.

Özkan ise Alpay Özalan\'ın yıllarca A Milli Takım\'da ve Premier Lig\'de ülkemizi başarıyla temsil ettiğini vurguladı.

Özkan, \"Alpay Özalan, edindiği bilgi ve birikimi en iyi şekilde değerlendirebileceği bir noktada. Futbolun tam merkezinde yer alması, hem kendisi hem de kulüpler için büyük avantaj. Tür futbolu adına olumlu işler yapacağına inanıyorum. Değişim çabuk olmaz ama bir yerden başlamak gerekir. Sayın vekilim bu topraklardan gerçek profesyonel futbolcular yetişebileceğini çok iyi biliyor. Her konuda destek vermeye hazırız\" diye konuştu.

Barış Orhunbilge ise, \"Önümüzdeki dönemde devletimizin bu bakış açısıyla gerekli altyapıyla ilgili hamlelerin olacağına inanıyoruz\" dedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise Alpay Özalan\'ın ziyareti için şunları söyledi:

\"Türk futbolu için bir devrim başlayacak. İzmir futbolunun buna ihtiyacı var. Alpay Özalan\'ın içimizden gelmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Onların desteği bizim için önemli. Bu yolda omuz omuza yürüyüp başarıya koşacağımıza inanıyorum.\" Öte yandan ziyaret sonrasında yönetim ve teknik ekip Alpay Özalan\'a üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Futbolcular da Alpay Özalan\'a büyük ilgi gösterdi.