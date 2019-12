'Özal’a suikast teklifi önce kardeşime geldi'

T24 - Ülkücü Veli Can Oduncu’nun ağabeyi Tahir Oduncu yıllar sonra bu şok iddiayı TRT Haber’e anlattı: “Teklifi reddedince Kartal Demirağ devreye girdi”



Ahmet Özal’ın bir süre önce ortaya attığı iddiayı, Veli Can Oduncu’nun ağabeyi de doğruladı. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Tahir Oduncu, Özal suikastının Kartal Demirağ’dan önce kardeşi Veli Can Oduncu’ya teklif edildiğini söyledi. Ağabeyin iddiasına göre, o sırada işlediği 7 cinayet yüzünden cezaevinde yatan ülkücü Oduncu, Özal dindar bir adam olduğu için vurmayı reddetmiş...



8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, geçen Eylül ayında babasına düzenlenen suikastla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı. Ahmet Özal, 6 ay önce aldığı bir mektuba dikkat çekmiş ve şunları söylemişti: “Bana zaman zaman, o günden bugüne kadar ihbar mektupları gelir. Ben bunların çoğunu çöpe atarım, çok ciddiye almam. Bunlardan bir tanesi ilgimi çekti. Kartal Demirağ’dan önce, o zaman 1988 yılında hapiste olan, 16 yıl hapis cezası yemiş ve o zaman bilinen meşhur isimlerden ülkücü Veli Can Oduncu’ya Özal’ı vurması, tetikçi olması için teklifte bulunulmuş. Fakat kendisinin ‘Alnı secdeye değen birisine ateş etmem’ dediği ve bunun için de hapishanede öldürüldüğü, onu öldürenin de öldürüldüğü gibi bilgiler geldi. Çok mantıksız gelmedi bana. Bunları yine savcılık inceleyecektir, arşivlerde vardır. Bunlar incelenince çıkacaktır diye düşünüyorum.”





‘Bir büyükbaş gidecek’ dediler



İşte bu vahim iddiayı, Veli Can Oduncu’nun ağabeyi de doğruladı. TRT Haber’de bu akşam yayınlanacak, Genel Yayın Yönetmenliği’ni Emin Demirel’in yaptığı Faili Meçhul programına konuşan Tahir Oduncu, suikastın kardeşine cezaevi müdürünün odasında görüştüğü bir grup tarafından teklif edildiğini ancak kardeşinin bu grubun kim olduğunu kendisine söylemediğini anlattı. Aralarında geçen Kazakça konuşmada kardeşinin kendisine “Bir büyük baş gidecek, onun için kabul etmedim” dediğini ifade eden Tahir Oduncu, şunları söyledi: “Bir görüşmede ben çıkacağım hatta çıkaracaklar, babamla görüş izin al ne diyor bu konuda dedi. Babam Bayrampaşa Sağmalcılar’dan firarı sırasında yaşadıklarımız nedeniyle kati olarak kaçmasın diye cevap yolladı. Ben de görüş için gittiğimde babamın kabul etmediğini söyledim. Kendisi tamam ben de kabul etmedim diye cevap verdi. Ayrıca daha sonra Turgut Özal, namaz kılan, Allah diyen ve alnı secdeye değen birisi. Bu yüzden kabul etmeyeceğim demiş.”





Suikasttan 28 gün sonra şişlendi



Veli Can Oduncu, Sabancı suikastını gerçekleştiren DHKP/C militanı Mustafa Duyar gibi cezaevinde benzer bir şekilde öldürüldü. 24 yaşındaki Oduncu, Kartal Demirağ’ın Turgut Özal’a 18 Haziran 1988’de ANAP Kongresi’nde düzenlediği suikasttan 28 gün sonra 16 Temmuz 1988’de Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde çıkan bir tartışmada yine kendisi gibi Ülkücü olan İsmet Altın ve Adil Adsız tarafından şişlenerek öldürüldü. Veli Can Oduncu cinayetinin koğuşta beslenen bir güvercin nedeniyle işlendiği öne sürül-müştü. Ancak olaydan bir süre önce Oduncu’nun, aynı cezaevinde bir başka koğuşta kalan ve çok sayıda cinayetten hükümlü ülkücü Ferhat Tüysüz ile görüştüğü belirlendi. Cinayete uzanan anlaşmazlığın bu görüşmeye dayandığı iddia edildi.



Savcılık Oduncu- ’yu öldüren koğuş arkadaşı iki ülkücü ve görüşmeye göz yuman 4 gardiyan hakkında dava açtı. Oduncu ile Ferhat Tüysüz görüşmesi o önemde karanlıkta kalırken, Tüysüz de 1995’te hastalık sonucu öldü. Oduncu’nun kardeşi Tahir Oduncu’nun bu açıklamaları o dönem siyasi olarak görülmeyen ancak kuşkuyla karşılanan ve karanlıkta kalan cinayetin üzerindeki sır perdesini de araladı.





VELİ CAN ODUNCU KİMDİR?



‘Canım sıkıldıkça adam öldürüyordum’



Türkistan’dan göç eden bir ailenin çocuğu olan Veli Can Oduncu, 1978’de henüz 14 yaşında karıştığı bir cinayetle adını duyurdu. Zeytinburnu semtinde yolda karşılaştığı sendikacı Erol Doğan’ı “Komünist” diyerek öldüren Oduncu tutuklandı. 4 ay sonra ise Sağmacılar Cezaevi’nden 12 ülkücü ile birlikte firar etti. Firarda kaldığı dönemde de 6 ayrı cinayet olayına daha karıştı. Daha sonra yakalanan ve “Canım sıkıldıkça adam öldürüyordum” sözleriyle gündeme gelen Oduncu, yargılanması sonrası yaşı küçük olduğu için 39 yıl hapse mahkum edildi.