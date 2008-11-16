'Özal Türkiye'nin adını değiştirecekti'

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kardeşi eski bakan Korkut Özal, ağabeyinin Türkiye’nin adını ‘Anadolu’ yapma hayalini açıkladı.



Ali Kırca’nın Show TV’deki Siyaset Meydanı programında, Erdoğan’ın Hakkari’de yaptığı konuşmayla başlayan “Ya sev, ya terk et” tartışması ele alındı.



‘Türkiye’nin adını Anadolu yapacaktı’



8. Cumhurbaşkanı Turgut özal’ın kardeşi eski bakan Korkut Özal, Turgut Özal’ın Türkiye’nin isminin değiştirilebileceğini söylediğini açıkladı: “Rahmetli ağabeyim sorunun çözülmesi için Türkiye’nin isminin değiştirilebileceğini, Anadolu yapılabileceğini söylemişti”



Okumuş uyardı, Özal ısrarla söyledi



Programın diğer bir konuğu MHP eski İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş, "Sayın Özal, söyledikleriniz önemli, kayıtlara geçiyor" uyarısında bulundu. Bunun üzerine Korkut Özal da söylediklerini tekrar etti ve ağabeyinin bunu ikili bir görüşmede dile getirdiğini ve “Keşke Anadolu olsaydı” ifadelerini kullandığını söyledi.

