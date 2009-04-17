Özal törenle anıldı

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 16. yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen devlet töreni ile anıldı.



Merhum Cumhurbaşkanı Özal'ı anma törenine, eşi Semra Özal ve çocukları Ahmet ve Efe Özal, torunları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, İstanbul Valisi Muammer Güler ve eşi Neval Güler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş katıldı.



Tören, Özal için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Daha sonra anıta çelenk konuldu.



Törenin ardından katılımcılara helva ve su ikram edildi. Törenin en küçük konuğu Efe Özal'ın kızı Ferra Özal (1,5) oldu. Tören sonunda Semra Özal'ı, torunu Turgut Özal ile iş adamı Zeynel Abidin Erdem koluna girerek merdivenlerden çıkardı.



Törene, Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri de çelenk gönderdi.

